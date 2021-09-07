【時報記者莊丙農台北報導】明年基本工資與軍公教薪資可望雙漲，不過，一零四(3130)旗下104玩數據調查，若軍公教明年調薪，57％企業人資認為，公司不會因此跟進調薪，是否調薪仍看營運狀況、留才、基本工資、老闆態度等。

65％企業預期明年基本工資會調漲，月薪增559元，漲幅2.33％，時薪增4元，漲幅2.26％。若軍公教明年調薪，57％企業不因軍公教調薪而調薪，會跟進軍公教調薪的企業有72.6％認為要看公司營運狀況，其次44.6％的調薪條件是為了留住人才。

104玩數據也分析560萬筆求職會員薪資，在2011～2021年上半年，近11年來，62個產業的平均月薪上漲13％，平減同期消費者物價指數合計上漲約10％之後，近11年的實質薪資漲幅只剩2.3％，其中，23個產業的實質薪資負成長，占全產業數的1/3。長期的薪資增幅趕不上物價上漲。

其中，近11年實質薪資增幅大於10％共5個產業，包括石油煤製品製造業、能源開採、水電能源供應、郵政及快遞業、非金屬礦物製品製造業(如陶瓷玻璃、耐火材、水泥等)。主因原物料上漲，產業獲利，以及產業長年大缺工。

實質薪資負成長介於-0.1％～-15.7％的「慘」業共23個產業，包括：住宿服務業、教育服務業、婚紗攝影及美髮美容業、漁撈水產養殖業、政治機構業、廣播電視業、土石採取業、農產畜牧業等，這些產業在2021年平均月薪皆低於4萬元。

(時報資訊)