疫情年微網紅行銷崛起，據一站式微網紅媒合平台Influenxio圈圈科技趨勢報告，美妝保養（18％）、餐廳餐飲（14.6％）、服飾配件與時尚精品（13.5％）等三大產業，最愛操作口碑行銷，著眼於提高品牌知名度（91％）、訂單與業績（72％）、新品宣傳（47％）。

疫情衝擊各項實體社交與娛樂活動，消費者宅在家瀏覽社群平台時間增加，各大品牌也紛紛投入社群行銷，據《2020年台灣數位廣告量統計報告》統計，台灣品牌投入網紅或口碑行銷的金額已達36億元。

據調查，目前有逾9成的品牌行銷從業人員計畫未來一年間增加或維持投入於網紅行銷的預算，且有34％的品牌預計增加Instagram的微網紅合作，主因為「目標客群主要在Instagram上互動」、「網紅素材、使用者生成內容（UCG）容易再行銷」，尤其UCG部分具備原創性與真實性，可以取代過往品牌單向製作的內容。

Influenxio圈圈科技觀察到，品牌主在找尋合作網紅指標中，創作者粉絲數量不再是最關鍵要素，取而代之的是高黏著度、互動度，68％品牌行銷人最常合作對象，是粉絲數低於10,000的奈米網紅與微網紅。

據Facebook和Nielson發布的《引領未來的品牌行銷策略》報告，64％消費者認為網紅本身有使用經驗，能提供對產品的真實體驗與想法，較能讓消費者感到親切且信任。

(時報資訊)