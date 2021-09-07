短線經濟數據強弱，牽動聯準會（Fed）縮減購債政策的宣布時點及退場速度，增添9月市場波動，近一周整體固定收益型ETF仍吸引資金淨流入62.7億美元，其中主要流入美國固定收益型ETF為45億美元。

新興市場、歐洲及全球固定收益型ETF分別有4億、3.7億及3.4億美元淨流入，新興市場當地貨幣固定收益型ETF小幅淨流出0.2億美元。以投資信評類別觀察，投資等級債及高收益債ETF分別獲淨流入40億及6.4億美元。

富蘭克林證券投顧分析，8月就業數據僅為暫時放緩，薪資增長顯示勞動市場依舊緊俏，Fed縮減購債政策已是大勢所趨，但短線經濟數據強弱表現，將牽動Fed縮減購債政策的宣布時點及退場速度，美國國會復會後的財政政策亦將浮上檯面，使得9月市場波動加大。建議增持債券及美國平衡型基金，債券投資較看好具備美元計價、投資級債信、資金較不擁擠的波灣債。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，儘管變異病毒於全球傳播，但復甦的路線沒有改變，整體政策仍將提供經濟表現支持。聚焦基本面表現，獲利表現的持續改善有助支撐評價面水準，固定資產適度持有投資級債，搭配短中期美國公債和資產抵押債，看好受益復甦前景的部分產業，留意遭降評的企業債，關鍵在挑選高品質標的。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗指出，波灣國家主權債的投資機會是高油價環境、結構性改革趨勢、地緣政治風險改善等利基，在這些健康的基本面，搭配對波灣債市的需求提高，可望支撐波灣債券下半年表現，繼續優於廣泛的新興市場債。

(時報資訊)