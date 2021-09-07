【時報-台北電】台北股市櫃買市場11:00，加權指數212.20點，跌2.47點；總計214家漲、445家跌、68家持平；委買6752743張、委賣4346431張；總成交值524.40億元。

(時報資訊)

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