【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數17462.96點，跌32.34點；總計333家漲、553家跌、86家持平；委買27122323張、委賣18673661張；總成交值2101.00億元。

(時報資訊)

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