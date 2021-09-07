國內最大統包工程承攬商CTCI中鼎(9933)7日宣布，已攜手德商西門子能源公司（Siemens Energy Global GmbH & Co. KG），成功承攬森霸電力公司「森霸電力第二期燃氣複循環發電計畫統包工程」。

中鼎指出，此新建裝置容量1100MW的燃氣複循環發電機組的擴建案，預定於2024年上線供電，可滿足鄰近台南科學園區日益成長的電力需求。

這是中鼎繼2020年與美商奇異攜手，獲「興達電廠與台中電廠複循環發電機組統包工程」千億合約後，今年奪得的複循環發電機組標案。

中鼎指出，在全球能源轉型趨勢下，國內積極提升綠能及天然氣發電比例，以達多元化能源供應，其中，燃氣發電占比至2025年將達50%。此案業主配合政府政策，推動本擴建工程，期在增電的同時，達成減碳目標。

「森霸電力第二期燃氣複循環發電計畫統包工程」，地點位於台南市山上區，完工後產生之電力將售予台電公司，以彈性供電方式協助其進行電力調度。

截至今年7月，中鼎手中在建工程已達3,186億元，創歷史新高。此次取得森霸電力標案，將有助中鼎今年的手中在建工程、新簽約金額還會再創歷史新高。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意