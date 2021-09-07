【時報記者任珮云台北報導】永豐台灣ESG ETF(00888)受惠成份股中晶圓雙雄高配置比重，10月份將迎接成立以來首度除息。該基金採季配息，除息月份1月、4月、7月、10月，今年10月19日將迎接成立以來首度除息。

據統計，至9月3日止投信發行台股ETF，以永豐台灣ESG ETF(00888)成份股中，聯電(2303)佔比居同類ETF之冠、超過23.97%，聯電日前與頎邦(6147)換股，深化在第三代半導體領域的上下游合作。00888持股台積電(2330)亦高達24.08%，目前更有高達80%以上持股為電子股，被視為電子版ESG ETF，永豐台灣ESG ETF追蹤「富時台灣ESG優質指數」，指數編製考量除優先考量ESG評分，也納入殖利率篩選條件，成份股精選台股市場中，ESG評分高、配息佳的優質企業。

永豐台灣ESG ETF的成份股中掌握第三代半導體國家隊，除了晶圓雙雄台積電、聯電，也包含穩懋(3105)、世界(5347)、環球晶(6488)等，第三代半導體近期市場熱度聚焦，材料技術的突破，與更高頻率、更高功率等優勢，例如：滿足5G應用小而精密需求，電動車電能轉換效率等，隨著5G通訊、電動車、智慧物聯網時代的來臨，進一步推升第三代半導體的全球市場及投資成長，市場預期晶圓代工價格一路看漲到2022年，高盛將台積電、聯電同步上調目標價至前所未見四位數、三位數價格。

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