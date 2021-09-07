【時報記者林資傑台北報導】工紙大廠榮成(1909)受廢紙成本墊高、中國大陸汛期及疫情導致噸利差下滑影響，2021年8月營益率及稅前獲利分降至近14月、近11月低點，但前8月稅前淨利仍跳增近6.42倍。投顧法人認為，後續關注傳統旺季的紙板噸利差能否止跌回升。

榮成公布8月自結合併營收54.28億元，月增7.78％、年增達40.56％，改寫歷史次高。但營益率降至4.73％的近14月低點，使歸屬母公司稅前淨利1.26億元，月減達59.59％、仍年增達25.7％，為近11月低點，稅前每股盈餘（EPS）0.1元。

累計榮成前8月自結合併營收355.69億元、年增達46.05％，為僅次於2018年的同期次高。毛利率自4％跳升至8.31％，使歸屬母公司稅前淨利21.23億元、年增達近6.42倍，稅前每股盈餘1.65元，雙創僅次於2017年的同期次高。

投顧法人表示，榮成第三季營收季達成率73％、表現優於預期，主因台灣廠全產全銷、中國大陸的平湖廠及無錫廠銷售狀況亦佳，湖北廠則相對較淡。不過，因兩岸平均廢紙成本墊高，且中國大陸紙板報價因汛期與疫情導致噸利差下滑，導致獲利下滑、表現低於預期。

展望後市，投顧法人認為，中國大陸落實禁廢令，使榮成得以與玖龍等大廠公平競爭，惟廢紙平均成本墊高，後續關注在汛期及疫情影響趨緩後，傳統旺季噸利差能否止跌回升。預期榮成今年每股盈餘可望回升至近4年高點，維持「買進」評等、目標價34元。

(時報資訊)

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