兆勁科技（2444）8月仍有約15-20％訂單受上游晶片缺貨影響遞延認列，但8月營收仍以1.54億元，繳出歷年同期次高成績，並較去年同期成長4.29％。累計前8月合併營收達11.25億元，亦較去年同期成長6.61％，並改寫歷年同期新高。

兆勁表示，目前觀察旗下網通事業主要客戶訂單需求仍保持暢旺，包括遠距商機需求熱度延續，加上集團與客戶共同研發新款網通產品上市等，持續帶動外銷代工訂單需求強勁，雖然整體網通產業仍面臨上游晶片缺貨而有訂單遞延之干擾，但透過與供應商良好的合作關係，得以合理價格進行採購，並同步建立其他零件供應廠商，經過客戶同意之後進行採購，積極鞏固上游原料取得以確保旗下網通產品生產供應更加穩定，同時已與客戶研擬產品漲價，有助於中和價格波動影響，挹注集團整體成長動能持續提升。

兆勁指出，為打造集團中長期良好營運發展，除深化網通事業奠定集團營運良好基石，近期於光速光通訊雷射晶片（VCSEL Chip）業務佈局加速，現階段主要產品包括光通訊領域850nm 25Gbps及光感測與飛時測距領域940nm兩波長面射型雷射晶片，此外，觀察全球汽車品牌廠商投入佈局自駕車領域，帶動LiDAR光達技術成為顯學，由於汽車高級輔助駕駛系統及無人系統搬運車之LiDAR高科技應用，將需大量使用垂直共振腔面射型雷射（VCSEL）或邊射型雷射（EEL），以目前市場主流為 905nm EEL 與940nm VCSEL，以兆勁已具有940nm VCSEL自有開發關鍵技術與光通訊元件結構的開發經驗，積極推動下半年步入試量產階段，有望助力集團未來營運新一波成長動能。

展望第三季，兆勁目前仍持續觀察全球疫情擾亂全球供應鏈穩定度，持續加大管控網通事業供應鏈，並因應全球網通晶片缺料、新台幣匯率影響已於下半年與主要客戶協議產品調整計畫，有助於中和成本、匯率等不利因素影響，並持續透過業務組合調整、自動化生產效益、新產品研發推出與開拓新客戶等面向，以奠定集團良好市場競爭力，同時有望隨著客戶陸續回沖入帳，以其整體營運獲利表現重回獲利常軌。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意