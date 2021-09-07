【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】儘管加密貨幣交易在印度的命運未卜，但美國CrossTower公司仍決定跟進全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）的腳步進軍印度市場。CrossTower已經在當地設立分公司並推出交易平台，以抓住這個快速成長的市場商機。

該公司表示，CrossTower India已經聘用35名員工，預計6到9個月內在當地的員工人數將增加到100人。

以交易量計，幣安是全球最大的加密貨幣交易所，已在2019年進入印度。

根據區塊鏈數據追蹤平台Chainalysis，截至2021年5月，印度的數位貨幣市場已經達到66億美元，而在2020年4月才不過9.23億美元。目前在154個國家中，印度的加密貨幣市場規模已經排名第11。

CrossTower共同創始人兼執行長Kapil Rathi表示，印度將扮演關鍵性的角色，我們將把印度作為向其他地區拓展的樞紐。他並表示，作為後進者，CrossTower擬提供具競爭力的價格和靠著先進技術的基礎設施，來擴大在印度的市占版圖。

儘管缺乏加密貨幣相關規範，以及不利的監管環境引發擔憂，但其他數家全球交易所也正在考慮進軍印度。CrossTower執行長Kapil Rathi表示：「我們承擔的是已經計算過的風險」。

印度政府原本準備在3月向議會提交一項禁止加密貨幣的法案，使交易和持有此類數位貨幣成為非法活動，不過這項該法案最終並未提出，而該國政府的計畫也仍具不確定性。不過，印度央行上個月宣布，可能在今年底前推出自己的數位貨幣。

(時報資訊)