【時報記者郭鴻慧台北報導】Delta變種病毒虎視眈眈，防疫概念股再起，毛寶(1732)、美德醫(9103)強勢先鎖在漲停板，康那香(9919)、恆大(1325)漲幅也逼近漲停，成為今日盤面的人氣焦點。

台灣清潔保養防護用品領導品牌毛寶指出，國內外市場競爭激烈、消費者環保健康意識抬頭以及對於產品的品質要求更高等眾多因素，影響總體經營環境加深經營的難度，今年度在產品政策上將持續擴大產能，即時回應市場需求，增加市占率，並開發高附加價值及高品質商品，開發高消費能力客戶群，並且積極開發新興市場，行銷亞洲增加新的通路銷售。

康那香今年度的營運計畫主要為加深相關防疫(護)性產品的開發與高端不織布材料及相關應用產品市場佈局，將擴大集團多角化經營，提升集團整體獲利為首要目標。110年度全集團營運計畫，衛材產品預計銷售數量為7024佰萬片，不織布類各式基布為5.4千噸。

康那香在台灣自有品牌業務營運重點，將致力提高品牌形象及加速推出新功能性產品催促市場需求，專案代工維持基本客戶外也積極開發新客戶及新產品。在大陸地區將以自有品牌運作將以專注高端差異化產品，及積極開拓網路渠道與新媒體通路方式運作，盡快建立品牌知名度，加速業績成長。

(時報資訊)

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