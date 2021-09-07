【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】日媒周刊鑽石(Diamond)最新報導，在現任自民黨黨魁菅義偉於日前曾宣布不再競選連任後，有意接任的主要競爭者之一岸田文雄(Fumio Kishida)對日本經濟提出看法，認為應該再實施另輪景氣刺激計畫，且規模將上看30兆日圓約2730億美元，藉此才能舒緩新冠疫情對日本影響。

除了支持推出新一輪大規模景氣刺激方案外，岸田文雄還表示，如果日後成為首相的話，將讓日本央行持續維持2%的通膨目標值不變。

因為岸田文雄在上周曾指出，有意再推出另項刺激景氣計畫，但沒明說規模是多大。因此，現在明確說出振興計畫金額後，市場上有部分人士認為，這位有可能成為未來日相的大黑馬，是真得有意振興日本經濟。

目前，因為有安倍晉三以及麻生太郎等自民黨大佬支持，再加上本身也有自民黨內高層與內閣大臣任職經驗，因此岸田文雄呼聲頗大，勝選的機率也比較高。

不過這位前外相在自民黨黨魁大選時，必須先面對黨內犀利女將高市早苗，以及歡迎度高的河野太郎等日趨白熱化競爭。政治評論家認為，岸田文雄目前較弱的一環是民調，因此，可能先拋出日本民眾較關心的經濟議題，打算藉著拉抬景氣來博得高人氣。

(時報資訊)