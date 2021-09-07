台積電再度傳出將在高雄投資設置7奈米廠，台積電對此表示，設廠地點選擇有諸多考量因素，台積電以台灣做為主要基地，不排除任何可能性。

台積電近年積極擴大海外布局，美國亞利桑那州5奈米廠已開始建廠，並評估日本及德國設廠，台積電同時加碼國內投資。

由於台積電設廠，不僅將創造龐大就業機會，並將帶動當地消費及房市等經濟發展，包括高雄及台中皆積極爭取台積電投資設廠。

國內媒體8月曾報導，高雄市政府已與台積電當面洽談，充分了解台積電的設廠規格，規劃以中油高雄煉油廠舊址爭取台積電設廠。

媒體今天進一步報導，台積電已針對中油煉油廠未來劃撥土地展開細部設計，初步規劃6座廠，主要做為7奈米製程生產據點。

台積電表示，設廠地點選擇有諸多考量因素，台積電以台灣做為主要基地，不排除任何可能性，維持過去擴廠步調持續與管理局合作評估在新竹，台中及高雄等適合半導體建廠之用地。一切以對外公告為主。

國內法人表示，台積電7奈米製程全球市占率高達85%，若台積電確定在高雄擴增7奈米產能，應瞄準物聯網、汽車電子及射頻元件等持續攀升的需求。

法人指出，台積電一方面持續朝先進製程技術推進，同時回頭檢視各成熟製程的發展機會，日前全面調漲代工價格，將有助誘使客戶轉進7奈米，台積電未來發展將更加平衡。

台積電今天早盤股價走勢震盪，一度達新台幣634元，上漲3元，只是隨著獲利了結賣壓出籠，股價一度由紅翻黑，達628元，下跌3元。（編輯：蘇龍麒）1100907

(時報資訊)

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