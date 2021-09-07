【時報-台北電】長安汽車推出長安CS55 PLUS新車，共推出3款車型，成為長安汽車科技智慧美學設計語言下的首款CS序列全新產品。長安汽車執行副總裁葉沛介紹，全新一代CS55 PLUS從8月5日開啟預售以來，已獲得21107輛訂單，突破兩萬輛大關。接下來，長安汽車將與中國移動攜手，在咪咕音樂App開展「UP新輕年音樂節」，參與者有機會贏得CS55 PLUS一年的使用權。

長安汽車介紹，在科技配置方面，長安CS55 PLUS搭載IMS智能座艙交互系統。用戶通過face ID人臉識別功能，刷臉就能輕鬆啟動汽車。同時，在海量面部數據支持下，face ID人臉識別功能還可判斷用戶疲勞程度，並貼心地進行逐級提示，防止疲勞駕駛，保障行車安全。智能手勢控制，則讓用戶通過手勢的左右滑動、比心、點贊，就能實現歌曲切換、設置導航等各種功能，使前後排乘員都能便捷使用。

此外，CS55 PLUS配備集單車道駕駛輔助、交通擁堵輔助、全速域自適應巡航功能於一身的IACC集成式自適應巡航系統，更可應對擁堵、高速等路況環境，幫助用戶有效降低駕駛疲勞。另外，通過手機安裝車輛互聯APP，用戶還能實時遠距離觀察車內和車外情況，預防兒童遺落車內等各種意外情況的發生。（編輯整理：張嘉倚）

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