【時報-台北電】台北股市櫃買市場10:00，加權指數211.59點，跌3.08點；總計189家漲、424家跌、77家持平；委買6384951張、委賣3997335張；總成交值402.11億元。

(時報資訊)

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