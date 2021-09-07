【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數17399.23點，跌96.07點；總計288家漲、562家跌、97家持平；委買25654573張、委賣17383309張；總成交值1569.64億元。

(時報資訊)

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