【時報記者郭鴻慧台北報導】美股期指今早走高，日韓股各走各路。台股今日開高39.08點、為17534.38點，國內Delta病毒的疑慮之下，多頭謹慎觀察，台積電(2330)開高後翻黑、IC設計族群無力，航海王領航出海、貨櫃及散裝力挺表態，萬海(2615)漲停板開開關關，鋼鐵人伺機而動。分析師表示，台股開盤半小時左右開始急殺，低接買盤承接，有開高走低、下殺取量的味道。今年來台灣外銷訂單動能因基期因素呈現逐月減少的情形，並不意味景氣走弱，且Delta變種病毒迄今並未對歐美市場需求造成顯著影響，台股下半年多頭表現，無需有太大的擔憂。

盤面上，台積電開高後，整理觀望氣氛出現，股價翻黑跌幅約人0.7%；鴻海(2317)8月營收今年來首度雙減，股價開低走低逾2%，丟失5日線，月線也警鈴大作；航海王今以貨櫃族群表現最為出色，萬海漲停板開開關關、長榮及陽明聯袂大漲，散裝族群也紛紛揚升；瑞昱(2379)、聯詠(3034)、茂達(6138)、大中(6435)等IC設計高價族群受惠於晶片出貨暢旺及漲價效應發酵，8月營收齊創高，Q3營收及獲利可望續締新猷，惟近期資金相對關注低價族群，今早未能反映財報利多，僅聯詠、大中小漲，瑞昱、茂達則走弱。TV面板走跌，內外資齊示警雙虎，友達(2409)、群創(3481)昨雙雙收低，但外資趁機進場低接，今早買盤回籠，股價雙雙強彈逾2%。

中信綠能及電動車ETF經理人張士琳表示，上週台股表現持續回溫，週線略為上揚，主要上漲族群為半導體、汽車類股。汽車類股主要因為電動車題材利多，市場人氣持續聚焦，長線具投資機會。過去汽車產業的重要零組件多半由先進國家寡占，電動車的興起對於擅長電子代工的台灣來說，是一次關鍵突圍契機，尤其中美關係緊繃，再次助攻台灣汽車產業。電動車的發展受制於電池關鍵材料需要大量稀土，而大陸佔了全球6成稀土礦產，等於掌握全球電動車擴張的樞紐，先進國家的主要汽車集團為降低政治風險，不僅持續研發創新技術，希望繞過稀土供給限制，也將部份訂單轉移至台灣，使台灣汽車相關概念股成為中美博奕下的受益者。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意