【時報-台北電】7日陸股三大指數開盤漲跌不一，滬指平開，報3621.71點；深成指跌0.02%，報14543.84點；創指跌0.18%，報3222.43點。

新三板精選層部分個股繼續大漲，五新隧裝大漲超21%，德瑞鋰電漲超10%，旭傑科技漲近7%，同輝資訊漲近9%。北交所概念股跟著強勢，京投發展、精華製藥3連板，鼎漢技術、創元科技、珠海港等跟漲。數字貨幣概念股異動，四方精創漲停，雄帝科技、銀之傑、飛天誠信、高偉達、創識科技等跟漲。

證券板塊走弱，國信證券跌近5%，申萬宏源、東吳證券、第一創業、國投資本等跟跌。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#陸股 #北交所 #三大指數 #新三板

主要市場指數

紐約道瓊
35369.09 -74.71(0.21%)
09/04
S&P500
4535.43 -1.52(0.03%)
09/04
Nasdaq
15363.52 +32.32(0.21%)
09/04
費半指數
3430.89 +19.57(0.57%)
09/04
日經225
29865.72 +205.83(0.69%)
09:56
南韓KOSPI
3183.02 -20.31(0.63%)
09:56
香港恆生
26217.77 +54.14(0.21%)
10:01
上證指數
3629.78 +7.92(0.22%)
10:01
深圳成指
14569.63 +23.03(0.16%)
10:01
英國FTSE
7187.18 +48.83(0.68%)
09/06
法國CAC
6743.50 +53.51(0.80%)
00:05
德國DAX
15932.12 +150.92(0.96%)
09/06

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