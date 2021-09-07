【時報-台北電】7日陸股三大指數開盤漲跌不一，滬指平開，報3621.71點；深成指跌0.02%，報14543.84點；創指跌0.18%，報3222.43點。
新三板精選層部分個股繼續大漲，五新隧裝大漲超21%，德瑞鋰電漲超10%，旭傑科技漲近7%，同輝資訊漲近9%。北交所概念股跟著強勢，京投發展、精華製藥3連板，鼎漢技術、創元科技、珠海港等跟漲。數字貨幣概念股異動，四方精創漲停，雄帝科技、銀之傑、飛天誠信、高偉達、創識科技等跟漲。
證券板塊走弱，國信證券跌近5%，申萬宏源、東吳證券、第一創業、國投資本等跟跌。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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