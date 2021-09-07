【時報-台北電】適逢美國勞動節，紐約期金休市一日；回顧近一周，先是因美元走強，增加黃金持貨成本，致賣壓出籠，使金價下跌，後則因美國8月份非農就業數據不如預期，令投資人猜測聯準會(Fed)不太可能短時間緊縮貨幣政策，提振黃金避險需求，進而帶動金價反彈，收6月中以來最高收盤價。

不過分析師表示，除非9、10月經濟數據亦不盡理想，否則聯準會有可能於11月會議上宣布縮減量化寬鬆時間表。

截至上周五(9/3)收盤報價，12月黃金漲22.2美元，報每盎司1833.7美元，12月白銀漲0.88美元，報每盎司24.8美元，10月白金漲27.4元，報每盎司1021.6美元，12月鈀金漲15.9美元，報每盎司2416.3美元。(編輯整理：王馨慧) (商品行情網)

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