【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】福特、福斯和戴姆勒等汽車製造商仍然苦於應付全球晶片短缺帶來的衝擊，每家公司高層都警告晶片短缺還是一大挑戰，且恐將再持續一段時間，福特甚至預期晶片短缺問題可能拖到2024年，並警告不只是晶片，其他原材料供應緊缺已經成為「新危機」。

福斯汽車執行長Herbert Diess、戴姆勒執行長Ola Kallenius和福特歐洲公司董事長Gunnar Herrmann周一都在慕尼黑車展上表示，很難確定何時能解決這個複雜的問題。

福斯汽車執行長Diess表示，受到晶片短缺影響，這個歐洲最大汽車製造商在中國的市占已經流失。「因為半導體短缺，我們相對處於弱勢，我們在中國受到的影響最大，這就是我們的市占正在流失的原因」。他表示福斯在中國的同仁一直努力在爭取更多的半導體，並稱晶片稀缺是一個「非常大的問題」。

福斯原本預期暑假過後，半導體的供應情況就會有所改善，結果卻事與願違。因疫情嚴竣，近幾周來馬來西亞的封鎖措施已經導致許多工廠停工，加劇了福斯的供應鏈緊張。Diess表示，隨著各國逐漸控制住新冠疫情，晶片短缺問題可望開始緩解，但他預期半導體普遍短缺的情況還將再持續一段時間。

福特歐洲公司董事長Herrmann周一接受媒體訪問時則表示，晶片短缺問題可能持續到2024年，他並表示：「很難準確指出這個問題何時結束」。

電動車的崛起被視為是加劇半導體短缺的原因之一。例如，一輛福特Focus汽車通常需要約300個晶片，但福特一輛新電動車則需要多達3,000個晶片。

除了晶片之外，現在還有其他的原材料短缺問題需要處理。Herrmann表示，福特正面臨原材料方面的「新危機」。他表示，不僅是半導體，還有鋰、塑料和鋼鐵等供應都比較短缺，「供應短缺或限制隨處可見」。Herrmann表示，隨著原材料成本上漲，汽車價格也將上漲。

戴姆勒執行長Kallenius則希望供應斷鏈的情況在第三季「觸底」，汽車生產能在第四季開始趕上，但也表示生產系統仍然面臨一定程度的不確定性，因此需要保持靈活性。

晶片短缺對汽車業的影響更甚於其他產業，因為缺料，許多汽車組裝廠被迫停工，一些汽車在出貨時甚至得先空下需要半導體的功能。英國7月的汽車產量暴跌，並創下了歷史新低。全球最大汽車零組件供應商博世（Bosch）上個月前曾表示，汽車業的半導體供應鏈已不再管用，必須徹底進行改革。

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