美股周一休市，台股今(7日)開盤震盪。(示意圖/達志影像) 美股周一休市，台股今(7日)開盤上漲39.08點，以17534.38點開出，台積電開盤上漲3元，以634元開出，聯電開盤70.1元，小漲0.2元，帶領指數攻高至17559.21點，上漲63點，面板族群在外資買超激勵下開高，貨櫃三雄也有逾3%的漲幅，聯亞藥因聯亞疫苗提出新數據，將申請緊急使用授權（EUA）再審，早盤飆漲19%。

周一(6日)為勞動節假期，美股休市。美國非農就業數據表現遠低於市場預期，美股雖回檔整理，但科技股續漲，帶動台股開高，台積電、聯電接連攻堅，盤中雙雙創下波段新高，指數終場收在17495.3點，下跌21.62點。三大法人合計買超82.68億元，其中，外資及陸資買超96.01億元，投信賣超12.51億元，自營商賣超0.82億元。

外資持續匯入，新台幣兌美元匯率延續強勁升值走勢，6日盤中連闖27.7元及27.6元二關，尾盤在央行出手調節下，升幅收斂，終場以27.663元作收，升值4分，持續刷新逾2個半月以來收盤新高，合計台北及元太外匯市場總成交金額15.87億美元，新台幣已連續7個交易日升值。

法人表示，台股由台積電等權值撐盤穩住指數，資金開始回流電子股，中小型股輪動，但內資投信法人6日已轉賣超，需留意作帳變結帳，近期台股成交量能略顯不足，補量才有助上攻，有利挑戰前高，短線區間整理的機率高。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意