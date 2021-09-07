中南美國家薩爾瓦多7日正式讓加密通貨比特幣，與美元並列該國的法定貨幣，總統布格磊（Nayib Bukele）周一發推文宣布，薩國已購買持有400枚比特幣。

根據Refinitiv Eikon數據，薩國總統做上述宣布後，比特幣6日一度攀高1.49％漲破52,680美元。而美國虛擬通貨追蹤網站CoinMarketCap7日報價顯示，比特幣漲幅曾高達1.7％以上。路透市場分析師預測，比特幣價格可望挑戰56,000至56,300美元區間。

但民調顯示，薩爾瓦多人對使用比特幣有疑慮，認為須提防加密通貨的波動性，批評者也說這類貨幣列為法幣，徒增金融機構的監管及財務風險。

(時報資訊)

#比特幣 #法定貨幣 #加密通貨

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