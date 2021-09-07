【時報-台北電】美股昨勞動節休市一日，今早美股期指走揚，惟日韓股市仍各走各路，晨盤日股漲、韓股跌。台股昨除了晶圓雙雄尾盤走勢分化，加上面板雙虎及航運族群疲弱之外，另有國內Delta病毒恐擴散疑慮，即使外資連3日買超也擋不住空頭氣盛，終場翻黑失守17500關，但仍險守5日線。今早多頭隨美股期指回神，三大期指率先聯袂開高，9月台指期開盤上漲29點、為17522點，隨後大盤開高39.08點、為17534.38點。在台積電續漲，加上面板雙虎、航海王強彈之下，大盤快速收復17500關。

主要權值股表現上，台積電(2330)開高在634元，聯電(2303)開高為70.3元又翻黑，矽力-KY(6415)開低在4,070元後翻紅、大立光(3008)開低為2,695元、鴻海(2317)開低在109.5元、聯發科(2454)開高為901元，面板雙虎聯袂彈升。

台股昨再陷震盪，在內外資不同調，加上面板雙虎、航運族群紛紛走弱之下，盤面倚靠台積電、鋼鐵股等抗空，尾盤聯電不敵賣壓翻黑助長大盤空頭氣勢，終場集中市場小跌21.62點、為17495.3點、總成交值增至3732.77億元，櫃買市場跌1.69點、為214.67點、總成交值縮減至973.76億元。籌碼面，三大法人合計買超63.31億元，其中，外資連3日買超、再加碼76.6604億元，投信轉賣超12.5255億元，自營商轉賣超0.8211億元。

分析師指出，台股本波V型反彈上漲1385.59點，主攻部隊為內資投信及八大公股行庫，搭配基本面神助攻，尤其台積電宣布漲價更是一大助力，惟6日台股大漲百餘點後調節賣壓轉強，投信轉賣12.53億元，分析師提醒，應留意投信布局力道趨緩，可能提前在中秋節前出現結帳賣壓。

另，分析師表示，台股資金目前持續流向中低價族群，加上航運股資金「大舉撤出」，不僅轉向半導體，連帶低價股亦獲買盤進駐，統計6日漲停檔數共計11檔，共10檔為股價低於50元之「銅板股」，除IC設計股M31外，全由低價股包辦，亦可多加關注。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

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