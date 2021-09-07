時報-亞洲貴重金屬現貨價(單位:美元/盎司)

項目 09/07

黃金 1825.38

白銀 24.66

白金 1020.33

鈀金 2408.00

(王馨慧)(商品行情網)

(時報資訊)

#金屬現貨 #貴重金屬 #黃金 #白銀

延伸閱讀