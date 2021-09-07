【時報-台北電】台北股市櫃買市場09:00，加權指數214.77點，漲0.10點；總計294家漲、124家跌、91家持平；委買893310張、委賣266980張；總成交值2.61億元。

(時報資訊)

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