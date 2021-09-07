【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數17534.38點，漲39.08點；總計368家漲、217家跌、194家持平；委買4065130張、委賣1598875張；總成交值46.96億元。

(時報資訊)

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