【時報記者任珮云台北報導】致伸(4915)公告八月份合併營收為新台幣59.4億元，較2020年同期的59.3億元持平，較七月份的54.2億元月增10%。累計今年前八月營收共新台幣449.6億元，年增8%。致伸持續升級製造能力並以工業4.0思維引導製造與邁向智慧製造。致伸泰國自建廠預計第四季底進駐，將成中國外最大製造基地。

致伸因疫情居家辦公、電腦、電競與消費產品需求持續成長，但是成長幅度隨著疫情趨緩而漸趨溫和。當疫情得到紓解，辦公室逐步開啟後，商用的多功能事務機與印表機需求將會復甦而有年增雙位數的成長率。受惠於先進駕駛輔助助系統 (ADAS) 的需求，汽車電子需求續強。雖然視覺影像產品因整體策略調整，積極降低毛利不佳與不具獲利性產品線，而呈現營收微幅持平之趨勢，然而視覺影像產品受益毛利改善，整體獲利均較去年大幅提昇。聲學產品下半年為季節性旺季，惟零組件短缺為一大挑戰，主要客戶仍持續努力追料中，期望於第四季有所紓解。

展望下半年獲利，致伸將持續改善與優化毛利率與營業利益率均有望較上半年提升。智慧介面裝置方面預期受惠電腦、電競需求獲利續穩。視覺影像部分獲利主因汽車ADAS貢獻挹注預期將有顯著獲利年成長。聲學產品因改善客戶結構與增加高階產品比重，較上半年獲利成長率高。

致伸表示，展望今年持續受惠於產品結構優化，對獲利成長動能將優於營收。整體獲利年成長率將優於營收成長率；主因產品與客戶比重優化，毛利率與營業利益率改善。

致伸持續深化三感合一策略: 擴展於智能化新產品廣泛應用而挹注新成長動能，高附加價值新產品比重預期逐年增加，如智慧物聯網與智慧家庭等。智慧介面裝置部分:居家辦公帶動電腦周邊和電競相關產品需求穩定成長，而商用的事務機需求會有年增雙位數的漲幅。新產品如智慧家庭、擴充基座成長性高。視覺影像部分：汽車ADAS感測相機模組(應用於電動車與ADAS先進駕駛輔助系統)也預期受惠美系電動車大廠高成長動能而有倍數成長，亦增加較高毛利率非智慧手機相機模組整體比重。聲學部分：主要受惠家用娛樂音響系統與視訊會議需求續揚帶動營收與新案出貨，聲學產品將持續增加高階產品比重並優化客戶組合，獲利較去年明顯改善。

(時報資訊)

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