時報-商情早報

1.適逢美國勞動節，紐約期金休市一日。

2.09/06BDI運費指數為3822.00。

3.CBOT：09/06美國勞動節休市。

4.NYMEX：09/06美國勞動節休市。

5.布蘭特原油跌0.91美元，每桶為73.43美元。

6.NYCE：09/06美國勞動節休市。

7.LME：09/06期銅收9450.50美元/公噸，漲19.50美元。

8.09/06SICOM天然橡膠10月期貨RSS3下跌0.20美分。

9.CBOT：09/06美國勞動節休市。

10.4GbDDR3512Mx8(1600MHz)06日收盤均價2.74美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-適逢美國勞動節，紐約期金休市一日；回顧近一周，先是因美元走強，增加黃金持貨成本，致賣壓出籠，使金價下跌，後則因美國8月份非農就業數據不如預期，令投資人猜測聯準會(Fed)不太可能短時間緊縮貨幣政策，提振黃金避險需求，進而帶動金價反彈，收6月中以來最高收盤價；截至上周五(9/3)收盤報價，12月黃金漲22.2美元，報每盎司1833.7美元，12月白銀漲0.88美元，10月白金漲27.4美元，12月鈀金漲15.9美元。(王馨慧整理)

2.LME基本金屬-供應疑慮，鋁價創10年高點；因全球最大的鋁土礦供應商幾內亞發生政變，引發對下游市場供應中斷的擔憂疑慮，鋁土礦是用於生產鋁的礦石原料，幾內亞生產的鋁土礦產量約佔全球的4分之1，致倫敦(LME)周一鋁價上漲，創10年來的高點。終場周一(9/6)期鋁上漲46美元；期錫下跌165美元；期鎳下跌135美元；期鋅上漲11美元；期銅上漲19.5美元；期鉛下跌35.5美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-沙國降價，周一倫敦原油期貨收黑；據了解，世界最大石油出口國沙烏地阿拉伯，10月將調降銷至亞洲市場所有等級的原油售價，降幅為1美元/桶；然而投資人對颶風艾達侵襲美國墨西哥灣後，供應面仍存疑慮，故趨緩了終場油價跌勢；適逢美國勞動節，NYMEX原油市場休市；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨下跌0.39美元，跌幅0.5%，報72.22美元/桶。(王聖為整理)

4.航運指數-內需疲弱，周一BDI指數續跌逾3%；由於中國煉鋼原料的港口庫存增加、加上其國內需求疲弱，令多運輸鐵礦石之海岬型船運價大減近2200美元，加劇巴拿馬型船運價不振所帶來的損失，終場波羅的海乾散貨BDI指數跌逾3%；其中最新報價BDI指數下跌122點，收3822點，跌幅3.1%；BCI指數下跌263點，收5362點，跌幅4.7%；BPI指數下跌61點，收作3544點，跌幅1.7%；BSI指數下跌55點，收作3293點，跌幅1.6%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-需求減緩，亞洲天然橡膠期貨多數回跌；其中大阪橡膠反轉收跌，受到美國8月就業數據疲弱，跌至七個月以來新低，和中國服務業的活動在 8 月份急劇萎縮，引發獲利了結，致膠價轉跌，其中大阪OSE交易所指標2期貨跌0.5%，報每公斤211日圓；新加坡SICOM-RSS3 10月期貨跌0.11%，報每公斤185.4美分，上海期貨交易所交易最活躍的9月期貨漲0.4%，收於每噸12935元人民幣。(鄧凱綺整理)

6.穀物期貨-周一美國勞動節休市一日，截至上周五芝加哥穀物期貨多收揚，其中大豆期貨上漲，因交易商在長周末假期前回補空頭頭寸，同時新出口消息的提醒也提供了支撐，小麥期貨也收高，但玉米期貨在區間交易中走低，因為市場在等待有關颶風艾達之後美國海灣出口設施狀況的更多信息，終場9月大豆漲3.75美分，報1283美分， 9月玉米跌8.25美分，報508美分，9月小麥漲10.5美分，報714.5美分。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-適逢美國勞動節，周一紐約棉花期貨休市；綜觀上周棉花呈先蹲後跳走勢，周初因颶風威脅大幅降低，而致期棉跌至93美分左右二周低點，不過在美元疲軟，並跌至一個月低點提振，棉價應聲上漲；上周五(9/3)報價美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 10月棉花期貨漲0.5%，報每磅95.62美分，12月棉花期貨漲0.8%，收盤每磅94.02美分。(鄧凱綺整理)

8.記憶體現貨-周一記憶體現貨市場報價持續走跌，需求動能不足，僅在部份指定顆粒有零星詢價動作，市場觀望態度較顯濃厚，部份規格報價下跌，最新報價為DDR4 8Gb 512Mx16/2400MHz下跌0.05%，報4.098美元；DDR4 4Gb 512Mx8/2400MHz下跌0.5%，報2.761美元；快閃記憶體部份，市場動能疲軟，買氣蕭條，顆粒價格呈現下滑趨勢，最新報價64Gb MLC下跌0.04，報價為2.464美元；32Gb MLC持平，報價為2.057美元。(呂方維整理)

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