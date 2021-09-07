小編今天（7日）精選5件不可不知的國內外財經大事。晶圓代工三雄台積電、聯電及世界近期成為台股當沖大戶新歡，6日成交值合計848.3億元、占台股22％，當沖金額（買進及賣出）合計達661億元，傲視台股。期貨商觀察，當沖大戶近期在期現貨沖沖沖，大作價差交易，共有三大絕招，進可攻退可守。

【1】當沖大戶棄船 改抱晶圓雙雄

第一招、指數及個股價差交易，多空兼宜：利用個股漲幅大於指數的現象，買聯電（或台積電）現貨、放空台指期，不管台股漲還是跌，都有機會獲利。

第二招、多頭「歐印」攻勢：先布台期指多單，建好部位後，再大敲台積電、聯電等權值股，拉出期現貨價差，以期貨的高槓桿，衝刺獲利。

【2】第三代半導體 有望成護國新神山

鴻海董事長劉揚偉6日參與「領袖對談」座談會，剖析台灣化合物半導體贏者策略中提及，電動車對於化合物半導體的需求遠大於供給，這是台灣絕佳的良機，如果能藉由發展EV來帶動化合物半導體供應鏈，有著「第三代半導體」之稱的碳化矽（SiC）及氮化鎵（GaN）就有望成為台灣新一座的護國神山。

【3】疫情安全網2大支柱消失 上百萬美國民眾面臨雙重打擊

周一（6日）是美國勞動節，但對失業的勞工而言卻是情何以堪，因為美國政府在疫情期間為民眾提供安全網的兩大支柱，擴大失業補助措施與禁止房東驅逐租客禁令將畫下句點，預料有上百萬民眾生計將受到影響。

【4】中芯鬧出走潮 高層基層紛閃人

中芯國際3日公告，董事長兼執行董事周子學辭去職務，由原首席財務官高永崗擔任代理董事長。除了周子學辭職這個巨大的人事變動，中芯國際近來風波不斷，近期已經有多位高管離職，並出現核心技術人員出走潮。頻繁的人事變動，為中芯國際的運營帶來隱憂。

【5】美港口恐塞到2022年… 航運業：今年沒有淡季

美國港口今年飽受壅塞之苦，港務主管警告，由於零售商與製造商持續回補因疫情需求強勁、水位嚴重不足的庫存，今年航運業根本不會有淡季，塞港問題將延續到2022年。

(時報資訊)

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