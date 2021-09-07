【時報記者張漢綺台北報導】受到電子產業供應鏈缺料衝擊，光寶科(2301)8月全球合併營收為135.43億元，月減1%，光寶科總經理邱森彬表示，由於IC缺料愈來愈嚴重，第3季營收成長幅度可能比預期小，但毛利率會比第2季好，今年營運高峰可望落在第4季，下半年業績可望優於上半年。

IC缺料問題愈來愈嚴重，成為電子產業下半年營運最大的變數，受到缺料影響，光寶科8月合併營收135.43億元，不含自今年起不列入合併財報之閎暉實業，月減1%、年增2%；受惠於核心事業終端市場需求穩定，累計前8月合併營收為1056.45億元，年增11%。

就各部門來看，資訊及消費性電子部門因筆記型電腦電源供應器、鍵盤與滑鼠等電腦周邊產品市場需求上升，出貨較去年同期持續成長，營收佔比達51%；雲端及物聯網部門因雲端運算高階伺服器及網通設備電源管理系統出貨持續成長，帶動雲端及物聯網部門整體營收年增4%，佔整體營收約28%；光電部門受惠於 LED元件不可見光、5G、AIoT、工控應用，與民生醫療、消毒與淨化之UV LED等需求提升，以及高階Mini LED 出貨順暢，營收年增7%，佔整體營收21%。

邱森彬表示，原本希望第3季缺料影響能控制在5%，東南亞疫情再起讓IC缺料愈來愈嚴重，造成車廠客戶停工，NB及網通也有缺料問題，由於缺料幾乎是全面性的，影響我們客戶拉貨，連帶對第3季營運造成衝擊，雖然第3季營收仍會較第2季成長，毛利率也會比第2季好，但我們不敢樂觀，成長幅度可能比預期小。

IC缺料導致訂單遞延，也改變往年第3季為營運高峰趨勢，邱森彬表示，由於訂單遞延，且明年農曆年在2月初，農曆年前提前備料，今年營運高峰可望落在第4季。

(時報資訊)

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