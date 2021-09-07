【時報記者林資傑台北報導】工業電腦廠研揚(6579)致力布局拓展人工智慧（AI）應用商機，成功攜手美國布建「得來速」設施的指標廠商，採用研揚嵌入式BOX PC產品進行「得來速」設備更新，今年已安裝達數百台，預計明年安裝規模估達5000台，為營運增添成長動能。

研揚表示，美國因幅員遼闊，包括速食、銀行、藥局、葡萄酒舖、咖啡店、花店等場域均常設置「得來速」服務。而新冠肺炎疫情使「得來速」使用於快篩站，除提升服務快速便利性，亦降低人與人接觸風險、有效維持社交距離。

研揚指出，此次為專門布建「得來速」設備逾50年的、提供完整系統整合方案的美國廠商，鑑於近年AI崛起且使用日益普及，年初與研揚討論構想、希望針對需求提供建議，基於對系統小體積的需求，而選擇採用研揚的嵌入式BOX PC產品搭配攝影機。

研揚說明，美國廠商此次透過升級「得來速」設備在點餐站進行AI分析，主要進行車輛辨識及統計，統計等待及因不耐等待而離開的車輛數。除了提供商家進行需要的各類分析，商家也能設定條件，並依車輛屬性來進行餐點準備計畫。

研揚產品經理余卓岳表示，美國廠商此次採用的BOXER-8221AI嵌入式BOX PC，本來就是針對工業用途或戶外環境研發，可在攝氏50度至零下20度的溫度下正常運作。此「得來速」升級專案今年已安裝達數百台，預計明年安裝規模估達5000台。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意