【時報-台北電】美股因勞動節，昨夜休市一天。
周一加權指數小幅開高，盤中各類股普遍小幅上揚。鄰近中午12點，半導體股族群台積電、聯電、世界先進等快速拉升，帶動指數震盪上揚，盤中再創17633.6點波段新高，但尾盤航運、金融走弱，指數再度由紅翻黑，終場加權指數收在17,495.30點，小跌21.62點。OTC指數開高後震盪走低，收盤下跌0.78%，報收214.67點，中、小型股票表現偏弱。
由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：
(1)均線：周一台股收上影線吞噬長黑K棒，回測5日均線。
(2)量能：成交量3,777.12億元，呈現價跌量增，後續仍需維持價量同勢為宜。
(3)技術指標：日KD指標高檔開口收斂，MACD柱狀體高檔震盪。
(4)法人籌碼：三大法人合計+82.69億元；外資+96.02億元、投信-12.51億元、自營商-0.82億元。
觀盤重點，台股由本波的16248點低點反彈，目前重回到17500點附近。惟接近近三個月的頸線壓力區，加上成交量略顯不足，仍需提防個股隔日沖賣壓，慎防短套風險，現階段資金比重以維持5-6成為宜，後續選股方向，則可留意近日即將公佈營收較佳的半導體、車用、PCB、鋼鐵、金融等相關個股。(日盛投顧提供)
(時報資訊)