【時報記者張漢綺台北報導】導電漿料廠勤凱(4760)因國際銀價走緩，8月合併營收1.66億元，月減0.04%，為單月歷史次高，以目前接單來看，勤凱表示，電容、電感及電阻需求能見度穩定，維持正向看待下半年。

勤凱導電漿料產品90%應用於被動元件的電容及電感產品，公司亦於去年開始切入電阻導電漿，公司也積極跨足其他產業，包括：太陽能、LED等，成果逐漸顯現，其中太陽能背銀導電漿產品已成為多家台灣太陽能電池廠主要供應商，由於綠能產業為全球未來趨勢，亦帶動勤凱太陽能背銀導電漿業績逐步攀高。

儘管被動元件導電漿料訂單穩定，整體出貨量較上月增加，但因8月國際銀價走緩，平均銀價8月較7月下跌約4%-5%，勤凱公司導電銀漿報價反應產品的銀含量及國際銀價，出貨產品組合隨著銀含量比重受到影響，致使8月合併營收為1.66億元，月減0.04%，但年增81.72%，累計1到8月合併營收12.27億元，較去年同期成長66.08%。

勤凱表示，被動元件、太陽能訂單穩定，新購置機器設備也已完成設置正式投入生產，依目前訂單情況來看，下半年銅漿產品需求穩定，初步規劃新產能會以銅漿為優先生產順序，而營收雖會隨產品組合不同及貴金屬報價而有所波動，但在產能擴增之下，出貨量穩定，獲利也能隨之同步表現。

由於被動元件下游客戶仍有增產計畫，尤其車用、消費性電子等市場需求仍在，以目前接單情況來看，勤凱表示，電容、電感及電阻需求能見度穩定，下半年仍舊維持正向展望。

(時報資訊)

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