【時報-台北電】經統計，前個交易日(20210906)
1.外資連續買超五日以上的股票：
台積電(2330) 國泰金(2882) 中鋼(2002) 王道銀行(2897) 達方(8163)
華南金(2880) 第一金(2892) 英業達(2356) 旺宏(2337) 揚智(3041)
2.連續買超四日的股票：
穩懋(3105) 岳豐(6220) 台嘉碩(3221)
3.連續買超三日的股票：
台灣大(3045) 南亞(1303) 大國鋼(8415) 永豐金(2890) 遠傳(4904)
台聚(1304) 東洋(4105) 越峰(8121) 鴻準(2354)
4.連續買超二日的股票：
華碩(2357) 中華電(2412) 網家(8044) 中信金(2891) 台泥(1101)
群創(3481) 建錩(5014) 振曜(6143) 合庫金(5880) 彰銀(2801)
新光金(2888) 兆豐金(2886) 中壽(2823) 三商壽(2867) 廣達(2382)
巨大(9921) 台化(1326) 彰源(2030) 中工(2515) 中美晶(5483)
晶豪科(3006) 南帝(2108) 敦泰(3545) 力旺(3529) 台達電(2308)
億光(2393) 光洋科(1785) 信昌電(6173) 強茂(2481) 春源(2010)
5.轉賣為買的股票：
晟德(4123) 友達(2409) 台揚(2314) 光頡(3624) 中航(2612)
第一銅(2009) 彩晶(6116) 宏遠證(6015) 緯創(3231) 宏捷科(8086)
聯強(2347) 聯發科(2454) 長榮(2603) 陽明(2609) 新興(2605)
裕民(2606) 萬海(2615) 榮運(2607) 慧洋-KY(2637) 四維航(5608)
台航(2617) 中菲行(5609) 東和鋼鐵(2006) 大成鋼(2027) 中鴻(2014)
燁輝(2023) 元晶(6443) 智原(3035) 南亞科(2408) 榮剛(5009)
國統(8936) 美而快(5321) 德宏(5475) 台燿(6274) 鉅祥(2476)
光磊(2340) 奇鋐(3017) 高端疫苗(6547) 運錩(2069) 宅配通(2642)
6.買超前20名：
金融股：
國泰金(2882) 兆豐金(2886) 華南金(2880) 中信金(2891) 新光金(2888)
電子股：
群創(3481) 友達(2409) 彩晶(6116) 台積電(2330) 光磊(2340)
敦泰(3545) 晶相光(3530) 穩懋(3105) 旺宏(2337) 中華電(2412)
傳產股：
中鋼(2002) 陽明(2609) 長榮(2603) 台泥(1101) 台驊投控(2636)
(時報資訊)