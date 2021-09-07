時報-今日焦點新聞
國內頭條：
1.聯電營收8月好猛。(工商時報)
2.台塑四寶8月業績催油門。(工商時報)
3.當沖大戶棄船，改抱晶圓雙雄。(工商時報)
4.台積電獨木難撐，台股尾盤翻黑。(工商時報)
5.連七升！台幣攻抵27.663，逾二個半月高點。(工商時報)
6.累計11人確診！新北視同Delta病毒，強化二級警戒。(中國時報)
7.台灣50領軍，多頭攻勢再起。(經濟日報)
8.聯亞藥新冠疫苗第三劑結果出爐，近期將重提EUA再審。(經濟日報)
9.IDM第三代半導體轉8吋，台系供應鏈業者跨界卡位。(電子時報)
10.前十大晶圓代工廠齊心大擴產，訂單滿溢至2025年。(電子時報)
大陸頭條：
1.劉鶴：必須大力支持民營經濟發展。(新浪財經網)
2.資金回流創業板，三大板塊吸金逾70億人民幣。(新浪財經網)
3.前海合作區總面積大幅擴大7倍。(香港信報)
4.服貿會釋放金融業開放積極信號。(經濟參考報)
5.證監會副主席方星海：創造可預期的監管和製度環境。(經濟參考報)
國際頭條：
1.寶馬CEO預計未來6-12個月晶片供應將保持緊俏。﹙路透社﹚
2.德國稱沒有跡象表明駐華大使賀岩去世是出於政治因素。﹙路透社﹚
3.英國首相強生和其他內閣大臣計畫未來幾周出訪美國。﹙路透社﹚
4.中國產業規畫升級，引發美國擔憂。(華爾街日報)
5.鋁價創10年新高，幾內亞政變危及鋁土礦供應。(華爾街日報)
6.京東創始人劉強東淡出公司日常運營，任命首位新總裁。(華爾街日報)(編輯整理：廖小蕎)
(時報資訊)
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