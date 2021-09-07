【時報-盤前掃瞄】國內消息：

1.疫情中心宣布自9月7日起延長至20日仍維持二級警戒，視情況調整調度管制措施。鴻海創辦人郭台銘透露，BNT疫苗客製化標籤首批有望在中秋節左右抵台，後續每周70至80萬劑「周周到貨」，今年盼達成800～900萬目標量。而23日起12歲以上國高中生造冊施打BNT疫苗，第9輪疫苗接種可能開放BNT疫苗或混打。

2.菲律賓航空在美聲請破產，台資銀行海外授信再度爆雷。據指出，台資銀行在菲律賓航空的曝險部位總額超過4,000萬美元，主要是參貸由國泰世華及三井租賃各舉辦的兩起聯貸案。

3.晶圓代工三雄成為台股新歡，吸引當沖大戶紛紛從航海王下船，其中，聯電6日成交值突破400億元，個股期貨成交量10萬5,258口，勇奪期現貨交易之冠，原股市小白最愛的長榮正式拱手讓位。

4.市場資金蹺蹺板效應發酵，半導體股連日強力吸金，6日除了緩步推升整體成交值上升至3,800億元以上，盤中零股交易也上升至33億元，個股盤中零股交易前五高股、半導體股就占了四檔、吸走逾21億元，約占整體的64％。

5.鴻海董事長劉揚偉剖析台灣化合物半導體贏者策略中提及，電動車對於化合物半導體的需求遠大於供給，這是台灣絕佳的良機，如果能藉由發展EV來帶動化合物半導體供應鏈，有著「第三代半導體」之稱的碳化矽（SiC）及氮化鎵（GaN）就有望成為台灣新一座的護國神山。

6.美國港口今年飽受壅塞之苦，港務主管警告，由於零售商與製造商持續回補因疫情需求強勁、水位嚴重不足的庫存，今年航運業根本不會有淡季，塞港問題將延續到2022年。

7.新台幣對美元匯率逼近27.5元大關，提高民眾兌換意願，加上股市行情助陣，讓2021年投資型保單熱賣，美元計價的投資型保單前七月新契約保費近新台幣1,648億元，比去年同期成長近147％，創歷年全年銷量新高，接下來五個月應都是持續創新高，且全年銷量有可能首度超越美元傳統型保單。

8.外資持匯入買超台股，激勵新台幣延續強勁升勢，以27.663元的逾二個半月新高收盤，總成交量15.87億美元。合計新台幣已連續七個交易日共升值2.74角。

9.金管會公布8月僑外資與陸資動態，僑外資8月是微幅淨匯入0.47億美元，累計淨匯入餘額2,159.54億美元，是近五年來首次8月外資未見大幅撤離；8月底陸資淨匯入餘額4,150萬美元，也微幅增加197萬美元，合計外資加陸資8月共淨匯入約近新台幣13.6億元。

10.中央銀行公布，8月底外匯存底月增5.02億美元，來到5,435.78億美元，暌違半年後，又創歷史新高，央行外匯局局長蔡?民表示，外匯存底增加主要來自央行外匯存底投資運用收益的挹注。

(時報資訊)