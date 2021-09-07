【時報-盤前掃瞄】基本面：

1.前一交易日新台幣以27.663元兌一美元收市，升值4分，成交值為11.18億美元。

2.集中市場06日融資減為2669.61億元，融券增為524115張。

3.集中市場06日自營商賣超0.82億元，投信賣超12.53億元，外資買超76.66億元。

4.晶圓專工大廠聯電公告8月合併營收187.90億元，連續4個月創下單月新高，主要是受惠於7月後調漲晶圓出貨價格，接單暢旺且現有產能全數滿載到年底。法人預期，聯電第三季營收可望超越業績展望高標。

5.蘋果新機即將來報到，鴻海8月營收卻意外呈現雙減，惟單月營收仍守住4千億元關卡，也還保有歷年同期次高的成績，累計前八月營收，仍穩坐歷年同期新高。

6.出貨動能延續，台塑四寶8月營收持穩墊高，合計營收1,447.06億元，月增1％，年成長68.3％。其中，台塑在PVC、PE、EVA等產品助攻，8月營收231.59億元，月增3.6％，年成長58.4％；南亞更挾電子材料行情看俏及EG、丙二酚增溫走堅，8月營收創下今年單月第四次新高，達374.22億元，月增1.7％，年成長68.5％，表現亮眼。

7.上銀接單未因大陸經濟成長趨緩而受影響，半導體、自動化設備、5G相關產業、醫療、工具機及產業機械訂單續增，年底前訂單滿載，訂單能見度看到明年第一季。上銀8月合併營收突破25億元，不單改寫同期次高，前八月合併營收也創同期次高。

8.中國大陸疫情再起，儘管亞德客-KY大陸物流配送受阻，但8月及前八月合併營收依舊改寫同期新高。法人估，亞德客今年營收及獲利可望締新猷。

9.今年上半年整體15家上市櫃金控獲利達3,415.23億元，據公股金控旗下研究部門最新分析，今年整體金控獲利可望突破5千億元、達5,150.51億元，較去年全年的3,789.51億元大幅成長35.91％。

10.瑞軒8月合併營收達21.93億元，較7月成長14％，較去年同期大幅成長57％，創下近5年來單月新高。瑞軒表示，在旺季效應帶動之下，8月出貨突破40萬台，9月還會再增加，第三季營收還會有兩位數的成長。

11.GIS-KY業成8月營收下滑，6日公布2021年8月份自結合併營收為115.93 億元，較前一月份減少10.81％， 較去年同期增加8.80％。法人估，業成9月營收將回升，第三季營運表現仍優於第二季。

12.景碩八月營收受惠於IC載板不論是ABF或BT都供不應求，以及去瓶頸的新產能陸續加入，帶動景碩八月營收再次創下新高，32.98億元、月增5.77％、年增47.69％，累計前8月營收達223.67億元、年增29.49％。

(時報資訊)