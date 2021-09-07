【時報-盤前掃瞄】國外消息：

1.全球最大鋁土礦出口國幾內亞政變，鋁價先發難。全球最大鋁土礦（bauxite）出口國幾內亞發生軍事政變，引發市場擔憂這個製鋁重要原料恐發生供應短缺的情況，促使鋁價6日改寫逾10年新高。

2.疫情重創航空業，除了菲航 還有未爆彈。新冠疫情重創全球旅遊需求，令東南亞航空業陷入愁雲慘霧。菲律賓航空公司（Philippine Airlines）3日於美國紐約聲請破產保護，成為繼泰航後又一家破產重整的東南亞航空公司。而印尼國航嘉魯達印尼航空（Garuda Indonesia）近日積極精簡成本並縮減高層人力，希望削減債務、避免走上破產一途。

3.數百萬美國勞工面臨雙重打擊。周一（6日）是美國勞動節，但對失業的勞工而言卻是情何以堪，因為美國政府在疫情期間為民眾提供安全網的兩大支柱－擴大失業補助措施與禁止房東驅逐租客禁令將畫下句點，預料有數百萬民眾生計將受到影響。

4.道達爾砸銀彈，投資伊拉克能源。當西方能源公司重新思考對伊拉克的投資策略之際，法國能源巨擘道達爾（TotalEnergies）則已與該國政府簽署一項長達25年的合約，計劃斥資270億美元對當地的石油、天然氣與再生能源項目進行投資。

5.德國DAX成分股，擬增至40檔。因去年爆發Wirecard 20億美元的假帳醜聞，促使德國對藍籌股DAX指數成份股擴增十檔至40檔，反映更廣泛的企業版圖，並且對該指數加強監管，意即德國藍籌股企業財務高層將面臨更嚴格的監督與規範。

6.德國月底大選，蕭茲民調領先。德國將於9月26日舉行大選，目前以社會民主黨（SPD）民調領先，執政的保守聯盟緊追在後，意味目前以SPD黨魁蕭茲（Olaf Scholz）接掌總理的機會最大，另一方面，領導保守聯盟的拉謝特（Armin Laschet）則擁有現任總理梅克爾的全力支持。

7.ICS推全球船隻海運排碳稅。國際海運總會（ICS）為了加速海運產業達成零排碳目標，近日提出全球性的船隻排碳稅。若法規順利上路，海運產業將成為全球第一個實施排碳稅的產業。

8.蘋果App Store讓步，影響不大。蘋果近來面對各國政府及程式開發商圍攻，在App Store政策上做出一連串讓步，除了對部分應用程式調降營收抽成比例之外，甚至完全放棄對特定程式營收抽成，但分析師認為蘋果這些小動作對營收影響不大。

9.傳三星新晶片廠落腳德州小鎮。根據外媒報導，三星價值170億美元的美國新晶片廠可能落腳德州小鎮泰勒市（Taylor），不過這項消息並未獲得三星證實，三星表示新廠位置尚未決定。

10.美返校季商機可望帶旺零售股。美國股市多項類股近幾個月來的表現落後大盤，但隨著返校季來臨，料帶動相關銷售商機，可望替零售股挹注上漲動能。

11.Mu變異株襲亞洲，打疫苗也無效。新冠病毒不斷變異，造成全球疫情迄今難以控制，其中，2021年1月發現於哥倫比亞的Mu變異株，因在實驗室裡出現一系列變異，被認為可能對新冠疫苗產生抗藥性。該變異株已在39國現蹤，其中以美國最多，近日更侵襲亞洲，台灣也有1例境外移入個案，所幸目前傳播速度與範圍並未勝過Delta。

(時報資訊)