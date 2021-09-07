由慈濟和民間企業捐贈的首批BNT疫苗於2日到貨，有鑑於近來新冠變種病毒來勢洶洶，台積電董事長劉德音昨(6日)罕見表示，希望政府相關單位能加快做好捐贈BNT疫苗檢驗及接種相關準備程序，儘速開始進行疫苗施打作業。對此有網友在相關新聞留言表示，「跟蔡政府大聲拍桌吧！疫苗不夠3千萬劑BNT明年一定要買。只有你台積電講民進黨才聽的下去」、「捐的人在不爽，人民在不爽，只有政府沒要沒緊的態度讓人無奈」。

台積電董事長劉德音6日呼籲加快接種作業，他表示，有鑑於近來新冠變種病毒來勢洶洶，，台積電相當憂心可能的防疫破口，希望政府相關單位能加快做好捐贈BNT疫苗檢驗及接種相關準備程序，儘速開始進行疫苗施打作業。

對於台積電的喊話，不少網友在《中時新聞網》、《yahoo新聞》相關報導底下留言表達看法，有人說「我們很無言，這樣沒有準備的政府，是要如何保護人民」、「有政府，不做事」、「捐贈者幫忙找貨，呼籲盡快施打，然後政府聽到了，說疫苗買太多很困擾，然後盡快給安排給特權打第二劑」、「施打疫苗的動作太慢了」、「換掉這個無能的政府」、「別人捐的疫苗 政府還是拖拖拉拉的」。

針對BNT施打日期，指揮中心之前表示，此批疫苗將由指揮中心統籌運用，政府絕對會把關疫苗的安全與有效性，疫苗輸入台灣之後，都要經過食藥署的檢驗封緘，確實有達到標準、安全無虞，才會開放讓民眾接種。

網友留言。(取自yahoo新聞)

(時報資訊)

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