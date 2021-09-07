【時報-台北電】台指期週一下跌15點至17493點。價差方面，台指期逆價差縮至-2.3點，電子期轉為正價差1.02點，金融期逆價差縮至-2.87點。現貨部分，三大法人買超82.69億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2727口至-9169口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少3520口至-16296口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2140口至-8301口。

上週五美國公布8月非農新增就業23.5萬人，遠低於市場預期，創今年1月以來最差表現，失業率則降至5.2%，安撫市場對縮減購債的擔憂，道瓊下跌0.21%，標普500下跌0.03%，那指上漲0.21%，費半上漲0.57%。台股週一呈現震盪，在台積電領軍下，一度大漲逾百點，最高來到17633.67點，但午盤過後賣壓出籠，大盤紅翻黑，終場加權指數下跌0.12%，收17495.3點，失守17500整數關卡，高低震盪近200點，其中台積電續強，扮演撐盤要角，上漲1.77%，收631元，攀上近六個月高點，聯電則下跌0.14%，收斂早盤的漲幅翻黑，收69.9元，而航運三雄也回檔修正，開低走低，陽明下跌約6%，長榮、萬海跌幅也超過5%，拖累大盤走勢。近期資金重回電子股，大盤可望維持多方整理格局，但仍需後續量能的配合。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17400點，賣權未平倉最大量集中在11200點。全月份未平倉量put/call ratio值維持1.29。VIX指數下跌0.2至18.89。整體選擇權籌碼面呈中性。(永豐期貨提供)

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