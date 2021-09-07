知名藥廠「台灣東洋藥品」公司，與前董事長林榮錦之間有多起刑、民事訴訟。東洋公司控告林榮錦涉嫌掏空案，纏訟逾6年，刑事部分仍在最高法院審理，另東洋向林榮錦、瑞士Inopha AG等公司及關係人提告求償57億餘元，台北地院6日開庭審理，雙方律師團整理訴訟爭點，法官定11月15日再開庭。

東洋指控林自2008年間起，未經公司決策，擅將東洋研發的CaelyxII、Lipo-AB、Risperidone及Leuprorelin等多項具有專利的困難學名藥製藥技術，無償授權給瑞士Inopha AG公司。之後林擴大對Inopha AG的授權，使東洋與國際藥廠合作的利潤都轉入Inopha AG，造成東洋鉅額損失。

2017年台北地院一審依《證交法》特別背信罪、非常規交易罪重判林榮錦10年徒刑，去年高院逆轉改判林無罪，檢察官不服，提起上訴，刻由最高法院審理。

另林被控在台成立宜諾法公司，嗣後由瑞士Inopha AG實質負責人Denis Opitz（歐德甯）以投資名義，擔任宜諾法董事長，成為Inopha AG的子公司，歐德甯找林榮錦女性友人黃淑芬擔任公司董事，事後歐德甯因案遭北檢通緝，逃亡德國，欲將Inopha AG及宜諾法切割，脫產移轉海外洗錢，德國檢察官也針對歐德甯涉嫌洗錢積極偵辦中，東洋向林榮錦、歐德甯及黃淑芬等人求償台幣9000多萬元。為釐清相關案情，北檢也向瑞士、德國提起司法互助。

東洋因受鉅額損失，為維護股東權益，在林一審被判刑後，提刑事附帶民事訴訟，向林榮錦、歐德甯、黃淑芬、宜諾法公司負責人王素琦、宜諾法公司、Inopha AG公司請求連帶賠償57億餘元。

目前林與東洋仍有多起刑、民事訴訟，包括林被控掏空東洋的刑、民事官司，還有Risperidone PLGA學名藥所有權民事訴訟等，預料這場纏訟超過6年的生技界矚目官司，短期恐難落幕。

(時報資訊)

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