機械和工具機等前兩年景氣低迷的傳產製造業，今年終於揮別陰霾，經濟部統計處昨日表示，由於各國疫苗施打率提升，加上終端需求回溫、激勵業者加大投資，帶動生產設備、工具機、機械傳動設備等需求成長，今年前7月機械整體出口大幅成長26.9％。其中又以對大陸市場出口成長最大，成長了36.7％。

整體機械業出口在2019年衰退了8.1％，到了2020年則是衰退6.8％，連續兩年衰退，其中最慘的工具機行業，2019年衰退16.1％，到2020年年減幅度更擴大到29.7％，反觀今年1-7月則是成長了17.2％。

經濟部表示，中國大陸為我國機械的主要出口市場，2020年出口金額69億美元，占比達31.3％，2020年雖受疫情影響，由於大陸解封較早，自第3季起出口轉為正成長，2020年只小幅衰退了0.3％，到了今年1-7月則是成長了36.7％。

2020年機械整體出口第二為美國48億美元，占22％，去年隨美國下半年疫情趨緩，機械設備需求增溫，致去年全年出口年增2.6％，今年1-7月對美出口年增率為21.9％；對東協、歐洲及日本去年出口則續呈衰退走勢，各年減16.7％、19.2％及12.9％，但今年1-7月各地區出口皆呈二位數成長。

另就主要市場的競爭對手來觀察，據調查顯示，2020年台灣機械外銷廠商主要競爭對手，以「國內同業」占51.4％最多，較上年提高2.2個百分點，其次為陸系企業占23.8％，較上年降低1個百分點；日韓及歐美企業均占9.6％。

據統計，今年1-6月中國大陸機械進口市場，前5大依序為日本占27.4％、德國占15.8％、美國占12％、南韓占9.4％、台灣占5.9％居第5；在美國市占方面，前3名為墨西哥占15.5％、大陸占15.2％、日本占12.0％，台灣占2.2％位居第10。

(時報資訊)