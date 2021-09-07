台股昨日指數一度衝高，達17633.67點，再創波段新高，而後獲利了結賣壓出籠，指數由紅翻黑，終場收在17495.3點，下跌21.62點。本波千點漲勢，台積電和聯電貢獻良多，日盛投信指出，電子族群步入旺季，加上市場資金充裕仍有利於大盤反彈後續攻。凱基投顧則表示，蘋果iPhone 13即將發表，預期掀起新一波換機潮、值得關注。

由於調漲代工價格題材持續發酵，台積電及聯電多日成為盤面焦點，昨日台積電終場收在631元，上漲11元，聯電盤中股價一度達72元，終場收在69.9元，小跌0.1元。

在科技產業部分，凱基投顧表示，維持下半年長多看法不變，雖電視、Chromebook、消費性筆電（NB）市場需求轉弱，但多項因素支撐下半年拉貨動能。首先是即將發表的蘋果iPhone 13，預期掀起新一波換機潮、其次是商用NB需求仍維持強勁、伺服器也進入下半年的新平台換機周期、最後是汽車電子的應用逐漸開花結果，凱基預期歐美客戶的補庫存需求，將推升未來整體營運動能。

日盛投信指出，Jackson Hole央行年會對於量化寬鬆（QE）減碼的溫和言論，讓美股指數再創新高，風險情緒好轉，台股在半導體權值股的助攻下，市場資金回流電子股，挹注盤勢上漲能力，整體技術線型轉佳。時序步入消費旺季以及部分漲價題材等都有助於營運面回暖，建議可分批布局迎接電子旺季來臨。

值得注意的是，外資強勁匯入，新台幣漲勢凌厲，不僅連7升，昨盤中再現27.5元價位，收盤刷新逾2個半月新高；外匯交易員表示，外資持續匯入、買超台股，加上出口商進場拋匯，新台幣短期偏升格局有支撐。

不過，央行外匯局長蔡炯民警示，若美國聯準會（Fed）年底啟動縮減購債（Taper）計畫，按過去經驗來看，將影響全球資金移動、助長美元升勢，新台幣將有走貶的壓力。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意