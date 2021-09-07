病毒肆虐，新北幼兒園爆群聚，國內疫情再拉警報；先前未通過食藥署緊急使用授權（EUA）的聯亞生技，昨公布新冠疫苗施打第3劑的分析結果出爐，受試者對武漢病毒株及Delta變異株均產生極高中和抗體效價；受試者在施打第3劑高劑量（100mcg）後14天，對武漢野生型病毒株的中和抗體平均效價值達4018，比當初接種2劑後14天的102，高出37倍，血清陽轉率均達100％。

聯亞生技也證實，最快於本周向食藥署提出新數據，申請EUA再審，期望重新獲得EUA，與國人共同對抗Delta病毒。

聯亞生技指出，聯亞所研發COVID-19疫苗UB-612，有50位原第1期試驗受試者，年齡介於18至64歲，在接種第2劑疫苗後，於今年8月初進行延伸測試，即接受第3劑UB-612疫苗施打的免疫反應。

結果顯示，無論是對原始的武漢株，或是Delta變異株，注射3劑UB-612的試驗者之中和抗體、效價都優於其他品牌生產的新冠疫苗。

聯亞生技表示，最新的試驗報告可以證實，UB-612疫苗有良好的安全性及耐受性，還可大幅降低民眾對接受疫苗施打的憂慮與遲疑，疫苗當初設計時，有考慮引發優異的T細胞與B細胞的免疫記憶反應，證明施打第3劑後，快速激發受試者產生極高的中和抗體效價，達到免疫反應。

聯亞生技執行副總彭文君表示，將於本周向食藥署提出2期臨床試驗計畫書變更，並於近期提送新數據，正式提出EUA再審申請，期望能獲得EUA，盡早協助國人提升抵抗Delta變異株，提高防疫力嘉惠國人，並加入全球防疫，降低Delta變異株的全球威脅。

對抗變種病毒，新冠肺炎疫苗施打第3劑加強防疫已成趨勢；高端疫苗日前也發表施打第3劑後的試驗數據，較第2劑的體內抗體再提高近2倍，即打完第2劑抗體約400多，第3劑後提高至800多。

(時報資訊)

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