今年購機將面臨手機售價調漲、系統補貼減少，及後續帳單因此增加等「三傷」，心理跟荷包都要準備好。（本報資料照片） 三星摺疊新機Z系列、蘋果新機iPhone 13本月即將開賣，成為5G資費改表後的首波適用對象。隨綁約價陸續出爐，今年購機將面臨手機售價調漲、系統補貼減少，及後續帳單因此增加等「三傷」，心理跟荷包都要準備好。

搶在蘋果iPhone新機上市前，三星本周將開賣兩款摺疊新機Z Fold3及Flip3，並自今起開放預購優先領機。根據三星初步統計，Fold3與Flip3的預購比例2：8，台灣首月銷售比例估為4：6，至年底預估比例約3：7。

即便三星大力行銷兩款新機，開出的售價也很有誠意，不過同業認為，Fold3的售價還是比去年此時的Note20高，對於預算有限的消費者難免有壓力。蘋果iPhone新機同樣如此，傳出容量加到1TB，頂規機要價57400元。

手機價格變貴，綁約有沒有比較便宜？電信業者透露，5G標金太貴，迄今難以回本，不可能每年砸大錢補貼購機，且若第一年砸大錢補貼購機，勢必造成龐大虧損，取而代之的是延長綁約期限，改以48個月為主力。

事實上，這幾年旗艦機款綁約期，有愈來愈長的趨勢。去年台灣大首推綁48期，原本同業都不看好，還笑稱「綁到大學畢業了」，沒想到因為購機價最低，反而賣得最好，讓同業不得不跟進，一夕間竟成為主流。

立方通訊執行長趙士愷分析，對於預算有限的年輕族群，哪管你綁48期、每月1399元付下去的總花費最多，「他們就只看綁約價」，反正月租費就當分期付款繳，倘若今年購機的補貼款再降，48期只會賣得更好。

趙士愷分析，「沒了免費市話」的5G新資費上路後，今年購機者都逃不掉，且若綁48個月的超長合約，只要有打到市話，就會面臨每個月得多繳通話費的情況，加上手機漲、補貼減少已是趨勢，整體花費更為可觀。

(時報資訊)

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