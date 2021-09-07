開台短短一年，5G資費悄悄改表，取消市話免費成為「集體共識」，原因就是市話需求增加，通訊軟體沒辦法打市話，難以取代，加上兩者計費相差10倍，比任何加值服務都好賺，用戶只能無奈被揩油。

行動電話普及後，很多人家裡乾脆都不裝市內電話，但畢竟政府機關，公司行號、餐廳、銀行客服等，只有市話可打，只好被迫用手機打市話，電信業者順應趨勢，從4G開始除了給免費網外，也多少會給些免費市話。

疫情期間 需求暴增

不過，隨著LINE語音、FB Messenger軟體大量使用，出現此消彼長，網外愈打愈少，很多用戶網外免費分鐘數根本用不完，反倒市話量成長，5G開台後更為明顯。電信業者還發現，疫情期間市話用量不僅暴增，甚至是打不夠。

原因很簡單，打親友手機可用LINE取代，不過，像打到政府單位洽公、打到公司問事情，或打到銀行客服、打到餐廳訂位，只能打市話，且疫情期間在家工作，沒有公司桌機可打，家裡只要沒裝市內電話，就只能用手機打。

講10分鐘 60元就飛了

市話成為難以取代的「硬需求」，收費自然沒在客氣，現行手機打市話每秒0.1元、1分鐘就是6塊錢，對比打市話每3分鐘1.6元，貴了10倍，再想想每次打市話辦事，每通隨隨便便就可能10分鐘，60元馬上噴掉。

用最低標，平均每天打1分鐘市話就好，1個月就要多付180元，有什麼加值服務比市話來得好賺？更不要說選5G吃到飽的資費，不管你怎麼講LINE，都不會因此多繳錢，但只要你不小心打到市話，帳單就馬上「膨脹」。

在苦無拉抬進帳機會的5G時代，業者怎會輕易放過任何一隻「肥羊」？於是乎，「增加網外分鐘數」淪為看得到、用不到的障眼法，取消免費市話後，每分每秒都算得清楚，聽著通話費從天而降的清脆聲音，比什麼都要真實。

(時報資訊)