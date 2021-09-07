市場近期普遍看好蘋果新機後市，上周不僅那斯達克創新高，台股半導體供應鏈也跟著發燙。整體新興亞股在央行年會塵埃落定後，普遍出現反彈行情，漲幅最高的前三市場分別為印度、泰國、南韓，周線漲幅為3.6％、2.4％、2.1％。

外資資金流向除了越南外，幾乎全數為淨流入。獲外資加碼最多的前三市場分別為台股、南韓、印度，金額為33億美元（以下貨幣單位皆為美元）、18.6億、8.9億；受半導體漲價效應帶動，台股單周淨流入33億，為2005年7月統計至今以來最高的創新紀錄，南韓經歷過8月大失血，上周終於止血反彈。

上周台股電子指數周線上揚逾3％，為表現最強的產業，中信關鍵半導體ETF經理人（00891）張圭慧表示，受惠漲價效應，以半導體產業的績效表現最為突出。雖然PC與平板出貨量可能走緩，但半導體受電動車、5G、雲端需求推升下，產能持續緊俏。

由於電動車展望正向，汽車製造商新的存貨政策將持續補庫存，以及全球5G建設集中於下半年建置，5G智慧機的滲透量預計持續提升，加上雲端升級與企業需求持續回溫，三大利多支撐，半導體產業長期展望仍相當樂觀。

中信綠能及電動車ETF經理人張士琳表示，上周台股表現持續回溫，周線略為上揚，主要上漲族群為半導體、汽車類股。

汽車類股主要因為電動車題材利多，市場人氣持續聚焦，長線具投資機會。過去汽車產業的重要零組件多半由先進國家寡占，電動車的興起對於擅長電子代工的台灣來說，是一次關鍵突圍契機，尤其中美關係緊繃，再次助攻台灣汽車產業。

電動車的發展受制於電池關鍵材料需要大量稀土，而中國占了全球六成稀土礦產，等於掌握全球電動車擴張的樞紐，先進國家的主要汽車集團為降低政治風險，不僅持續研發創新技術，希望繞過稀土供給限制，也將部份訂單轉移至台灣，使台灣汽車相關概念股成為中美博奕下的受益者。

(時報資訊)