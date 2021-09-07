股神巴菲特所秉持的價值型投資是許多投資人奉行的寶典，然而，最新的投資思維則將焦點放在讓資產與世界共好。野村全球正向效應成長基金為野村投信首次引進台灣的正向效應投資策略，投資的企業須能提供解決人類困境的產品或服務，追求對世界的正向貢獻以及資產的長期成長，基金的投資顧問柏基（Ballie Gifford）由於眼光精準，儼然成為全球資產管理界的新股神，吸引眾多法人客戶追隨。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，雖然台灣一般投資人對於柏基感到陌生，但柏基管理大型機構法人資金的經驗相當豐富，在全球前二十大退休基金中，就有十檔委由柏基操作管理。柏基投資對於客戶的挑選相當嚴格，任一投資策略最多僅有三個全球合作夥伴，而正向效應投資策略在台灣由野村投信獨家取得策略合作，讓台灣投資人得以同等享受法人等級的獨家尊榮禮遇。

柏基旗下與野村全球正向效應成長基金相同之策略自成立滿36個月後首度評選即獲得Citywire 3A頂級殊榮，且自2020年2月以來迄今連續19個月從未間斷，可謂是新一代股神當之無愧。柏基最有名的投資範例為電動車龍頭特斯拉（Tesla），柏基從2013年即開始陸續布局，一路伴隨特斯拉的成長而加碼。

在特斯拉經過2020年大漲之後，柏基選擇在2021年的第一季適度減碼以尋找更多潛力的投資機會。

至於2021年最受矚目的生技製藥公司-莫德納，柏基更早在2018年12月就慧眼識英雄、率先布局投資為重要持股法人，也是莫德納成功的推手之一。

柏基從了解公司，並與公司長期交流建立關係，更以法人股東的身分做到參與公司決策發展，落實對投資企業的期待，真正發揮關鍵力量。

(時報資訊)