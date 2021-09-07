今年以來各個產業股票持續呈現多頭輪漲的趨勢，1～5月在美國十年期公債利率走高或維持高檔的表現下，金融股表現突出，然而6～7月市場擔憂Delta等變種病毒疫情蔓延，經濟復甦循環恐觸礁，導致公債利率再度往下。不過進入8月後，美國聯準會官員偏鷹派的談話讓美債利率觸底反彈，也帶動MSCI全球金融股指數8月以來上漲，領漲所有產業。

投信法人認為，金融股仍有利基，前景可期，惟今年以來股市持續呈現多頭循環、各類股輪動表現的趨勢，因此建議以多元配置各區域與產業的股票資產。

施羅德投信環球收益成長產品經理蔡宛庭分析，金融股仍有利基支持股價表現。首先，景氣復甦動能延續，有利金融為首的循環類股。其次，利率上升及長短期利差擴大，嘉惠金融業獲利。最後，金融股價值面仍低，具投資價值可望吸金。

以S&P 500美國金融股指數為例，目前本益比平均為15.4倍，且遠低於S&P 500指數平均的21.7倍，另道瓊歐洲600指數銀行股平均本益比更只有9.2倍，遠低於道瓊歐洲600指數的16.4倍，金融股在低利的環境中相當具吸引力。

金融股雖擁三大利基，但蔡宛庭強調，今年以來股市持續呈現類股輪動、接棒上漲的趨勢，因此不妨以多元配置各區域與產業的資產、更能受惠今年的格局。

第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲表示，聯準會今、明兩年突然升息機率偏低，衝擊可望邊際遞減。

黃筱雲認為，投資人此刻更應該把握進場布局的機會，以定期定額、搭配跌深加碼方式，分批建立部位，待未來市場情緒轉向樂觀時，有機會帶來不錯回報。

野村環球基金經理人呂丹嵐表示，在當前環境下，選股四大因子（價值、成長、股東報酬及企業盈餘品質）將維持等比重，均衡投資布局。另外，隨著殖利率曲線趨陡，將維持體質較佳的金融股部位。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰指出，從企業面來看，美股財報季強勁，從金融股到大型科技股表現穩健，優於預期比例與展望上修情形符合預期，在企業面好轉下，料目前股市評價有撐，投資人可逢低分批布局全球股。

(時報資訊)