台股今年來指數表現佳，主計總處預估2021年經濟展望，將GDP年增率上修至5.88％，將為近11年來最高，主因外貿表現強勁、廠商擴大投資。雖8月來受美國討論縮減購債，影響股市上下波動，不過台灣經濟基本面頗佳，可望帶動股市表現。

兆豐投信台灣先進通訊基金經理人許鈞雄指出，時序進入傳統電子產業旺季，且台灣疫情降級，經濟活動逐步重啟，半導體產業中的晶圓代工、IC設計、封裝，到後續的關鍵零組件，台灣廠商都能掌握到關鍵，相關企業均可望釋出正面訊息，但後續宜留意美國聯準會的進度，若台股於此時呈現震盪格局，將浮現投資時機。

許鈞雄指出，近期盤面個股輪動快速，造成類股表現差異仍相當大。投資方向持續聚焦台股戰略骨幹的科技股，如5G相關供應鏈將是未來五至十年主流。選股策略聚焦漲價概念股且具有業績題材，以及下半年、明年營運向上的類股，如ABF載板、IC設計、矽晶圓、電動車等族群為主。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，建議操作上仍是以選股不選市為主要策略。選股方面，半導體、網通、光電等族群持續看好。

日盛投信台股基金團隊表示，展望後市，由於歐美等消費市場逐步解封，加上返校潮、感恩節、耶誕節等傳統銷售旺季均有利台灣供應鏈，預期台股基本面仍將有強勁表現。

野村優質基金經理人陳茹婷表示，台股投資氣氛受到聯準會研議QE退場計畫與Delta變種病毒擴散兩大因素影響，而類股的差異化將有增無減，不過，股市長線多頭格局不變，因此建議投資人以平常心面對。

元大高股息優質龍頭基金研究團隊指出，就過去經驗看，聯準會可能採取的行動正是應證經濟從疲弱逐漸走向強健，股市行情也將由資金行情導向基本面行情，後續企業獲利展望將逐漸扮演支撐指數重要關鍵。

(時報資訊)